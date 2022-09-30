Так, специалисты компании «Дагэнерго» с января по сентябрь нынешнего года отремонтировали двадцать кабельных линий электропередачи и шесть комплектных трансформаторных подстанций. «Мы заменили 8 трансформаторов, 59 дефектных железобетонных опор и 5,7 километров ветхого провода на новый, в том числе порядка километра – на самонесущий изолированный (СИП). Выбор СИП объясняется его отличительными характеристиками: устойчивостью к коррозии, высоким классом безопасности и надёжности, высокой износостойкостью и пожаробезопасностью», – заявила пресс-служба организации.
«Россети Северный Кавказ» готовят электросетевой комплекс Махачкалы к зиме
- Автор Дарья
- 30 сентября, 2022. Пятница 10:48
Компания «Россети Северный Кавказ» готовится к работе в осенне-зимний период пиковых нагрузок и реализует комплекс технических мероприятий в Махачкале, информирует пресс-служба организации.
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