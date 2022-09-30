«Россети Северный Кавказ» готовят электросетевой комплекс Махачкалы к зиме

Так, специалисты компании «Дагэнерго» с января по сентябрь нынешнего года отремонтировали двадцать кабельных линий электропередачи и шесть комплектных трансформаторных подстанций. «Мы заменили 8 трансформаторов, 59 дефектных железобетонных опор и 5,7 километров ветхого провода на новый, в том числе порядка километра – на самонесущий изолированный (СИП). Выбор СИП объясняется его отличительными характеристиками: устойчивостью к коррозии, высоким классом безопасности и надёжности, высокой износостойкостью и пожаробезопасностью», – заявила пресс-служба организации.