ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» готовят электросетевой комплекс Махачкалы к зиме

«Россети Северный Кавказ» готовят электросетевой комплекс Махачкалы к зиме

Автор
30 сентября, 2022. Пятница 10:48
|||
«Россети Северный Кавказ» готовят электросетевой комплекс Махачкалы к зиме

Компания «Россети Северный Кавказ» готовится к работе в осенне-зимний период пиковых нагрузок и реализует комплекс технических мероприятий в Махачкале, информирует пресс-служба организации.

«Россети Северный Кавказ» готовят электросетевой комплекс Махачкалы к зиме

Так, специалисты компании «Дагэнерго» с января по сентябрь нынешнего года отремонтировали двадцать кабельных линий электропередачи и шесть комплектных трансформаторных подстанций.  «Мы заменили 8 трансформаторов, 59 дефектных железобетонных опор и 5,7 километров ветхого провода на новый, в том числе порядка километра – на самонесущий изолированный (СИП). Выбор СИП объясняется его отличительными характеристиками: устойчивостью к коррозии, высоким классом безопасности и надёжности, высокой износостойкостью и пожаробезопасностью», – заявила пресс-служба организации. 

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top