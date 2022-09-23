«Сотрудники филиала “Дагэнерго” в зоне ответственности Кизлярских, Южно-Сухокумских, Тарумовских, Ногайских районных электрических сетей и Кизлярских городских электрических сетей уже заменили более 1600 изоляторов, 672 дефектные железобетонные опоры, 12 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Еще 79 КТП специалисты отремонтировали, подготовив к стабильной работе в сезон сильнейших нагрузок», – заявляет пресс-служба. Уточняется, что эксперты заменили около 34 км старого провода на новый, в том числе около 25 км – на самонесущий изолированный (СИП). Выбор СИП объясняется его важными характеристиками: устойчивостью к коррозии, высоким классом безопасности и надежности, высокой износостойкостью и пожаробезопасностью.
«Россети Северный Кавказ» повысили надежность энергоснабжения для 275 000 дагестанцев
- Автор Дарья
- 23 сентября, 2022. Пятница 10:12
Эксперты ПАО «Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения для 275 000 потребителей в «Затеречной зоне» Дагестана, информирует пресс-служба корпорации.
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