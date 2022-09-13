ЗАМАНА - Дагестанские энергетики отремонтировали 82 трансформатора в рамках подготовки к ОЗП

Дагестанские энергетики отремонтировали 82 трансформатора в рамках подготовки к ОЗП

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13 сентября, 2022. Вторник 11:44
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Дагестанские энергетики отремонтировали 82 трансформатора в рамках подготовки к ОЗП

Около 82 комплектных трансформаторных подстанций отремонтировали эксперты ПАО «Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности Кизилюртовских, Северных, Бабаюртовских, Хасавюртовских районных электрических сетей и Хасавюртовских городских.

Дагестанские энергетики отремонтировали 82 трансформатора в рамках подготовки к ОЗП
Энергетика

Как информирует пресс-служба корпорации, эксперты также заменили 569 дефектных деревянных и железобетонных опор, 5 000 изоляторов и 21 трансформатор.

Кроме того, оперативно-ремонтные бригады восстановили 19,4 км ветхого провода на новый, в том числе 15 км – на самонесущий изолированный (СИП). Выбор СИП объясняется его отличительными свойствами: устойчивостью к коррозии, высоким классом безопасности и надежности, высокой износостойкостью и пожаробезопасностью.

Уточняют, что комплекс технических мероприятий позволил повысить надежность и качество энергоснабжения более 400 000 потребителей в Кизилюртовском, Казбековском, Новолакском, Бабаюртовском, Хасавюртовском районах и в Хасавюрте.

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