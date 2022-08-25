Солнечная электростанция мощностью 100 Вт заработает в Дербентском районе

Новая солнечная электростанция мощностью 100 Вт начнет работу в будущем году в Дербентском районе.

Тему реализации инвестиционного проекта лидер муниципалитета Мавсум Рагимов накануне обсудил в ходе совещания с представителями российской корпорации «Солар Системс» и специалистами проектного офиса по развитию возобновляемой энергетики при Минэнерго Дагестана.

Как заявила пресс-служба муниципалитета, новая электростанция сможет снабдить энергией около 25 000 домов и обеспечит 30 постоянных рабочих мест и 150 рабочих мест на стадии возведения.

Корпорация собирается взять на себя и социальную ответственность, планирует принимать участие в развитии муниципалитета и заниматься подготовкой квалифицированных экспертов.