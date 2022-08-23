ЗАМАНА - Более 1,3 млрд рублей предусмотрели в Дагестане на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

Более 1,3 млрд рублей предусмотрели в Дагестане на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

Автор
23 августа, 2022. Вторник 09:49
|||
Более 1,3 млрд рублей предусмотрели в Дагестане на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
Вчера, 22 августа, под руководством премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций.
Более 1,3 млрд рублей предусмотрели в Дагестане на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
Энергетика

Темами совещания стали: подготовка объектов ЖКХ к зиме, реализация программы капитального ремонта школ, внесение изменений в законодательные акты, направленные на государственную поддержку инвестиционной деятельности в республике и так далее.

Начиная собрание, глава кабмина высказался, что на данный момент состояние жилищно-коммунального хозяйства субъекта оставляет желать лучшего, а деятельность по его реформированию является недостаточной. Он озвучил, что правительством страны принято решение по направлении региону субсидии на реализацию республиканских программ устойчивого экономического развития организаций энергетики и ЖКХ в сумме более 735 млн рублей. Подробнее материал можно прочитать тут.

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top