Темами совещания стали: подготовка объектов ЖКХ к зиме, реализация программы капитального ремонта школ, внесение изменений в законодательные акты, направленные на государственную поддержку инвестиционной деятельности в республике и так далее.

Начиная собрание, глава кабмина высказался, что на данный момент состояние жилищно-коммунального хозяйства субъекта оставляет желать лучшего, а деятельность по его реформированию является недостаточной. Он озвучил, что правительством страны принято решение по направлении региону субсидии на реализацию республиканских программ устойчивого экономического развития организаций энергетики и ЖКХ в сумме более 735 млн рублей. Подробнее материал можно прочитать тут.