Темами совещания стали: подготовка объектов ЖКХ к зиме, реализация программы капитального ремонта школ, внесение изменений в законодательные акты, направленные на государственную поддержку инвестиционной деятельности в республике и так далее.
Более 1,3 млрд рублей предусмотрели в Дагестане на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
- Автор Дарья
- 23 августа, 2022. Вторник 09:49
Вчера, 22 августа, под руководством премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций.
Начиная собрание, глава кабмина высказался, что на данный момент состояние жилищно-коммунального хозяйства субъекта оставляет желать лучшего, а деятельность по его реформированию является недостаточной. Он озвучил, что правительством страны принято решение по направлении региону субсидии на реализацию республиканских программ устойчивого экономического развития организаций энергетики и ЖКХ в сумме более 735 млн рублей. Подробнее материал можно прочитать тут.
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