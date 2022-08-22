Дагестанские газовики планируют завершить подготовку к отопительному сезону до 15 октября

Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 должны завершиться до 15 октября, об этом сегодня, 22 августа, проинформировал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров в ходе собрания оперативного штаба по республиканскому развитию экономики.

Как он заявил, осуществлен комплекс мероприятий по подготовке к будущему сезону.

«На данный момент в рамках мероприятий по обеспечению регулярного и безаварийного газоснабжения жителей в осенне-зимний период 2022-2023 годов группой компаний «Газпром межрегионгаз Махачкала» осуществлены такие работы: приборное исследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции 74 км; техническое обслуживание запорной арматуры 18 381 ед.; покраска надземных газопроводов 44,2 км; капремонт линейной части надземного газопровода 540 м; проверка газопроводов 58,65 км; текущий ремонт ГРП/ШРП 18 ед.», – рассказал Мансуров.