ЗАМАНА - В субъектах Северного Кавказа за 6 месяцев пресекли энергохищения почти на 350 млн рублей

В субъектах Северного Кавказа за 6 месяцев пресекли энергохищения почти на 350 млн рублей

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17 августа, 2022. Среда 16:12
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В субъектах Северного Кавказа за 6 месяцев пресекли энергохищения почти на 350 млн рублей

Специалисты корпорации "Россети Северный Кавказ" за первые 6 месяцев 2022 года пресекли в субъектах СКФО энергохищения почти на 350 млн рублей. Больше всего фактов хищения обнаружено в Дагестане, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

В субъектах Северного Кавказа за 6 месяцев пресекли энергохищения почти на 350 млн рублей
Энергетика

""Россети Северный Кавказ" за первые 6 месяцев 2022 года пресекли в субъектах СКФО почти 2,5 тыс. фактов неучтенного использования электроэнергии в объеме более 87,3 млн кВт/ч. Данный показатель на 9 млн кВт/ч больше, чем за такой же период минувшего года", — заявляет корпорация.

Как уточняют, стоимость "украденных" за 6 месяцев киловатт-часов оценивается в 349,1 млн рублей. Возвращено около 6 млн рублей. По сведениям компании, больше всего фактов энерговоровства обнаружено в Дагестане - республике, в которой проблема хищений энергоресурса обозначена наиболее ярко. 

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