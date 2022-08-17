ЗАМАНА - В Дагестане 40 км газовых сетей планируют передать на баланс республики

В Дагестане 40 км газовых сетей планируют передать на баланс республики

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17 августа, 2022. Среда 13:11
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В Дагестане 40 км газовых сетей планируют передать на баланс республики

В Минэнерго и тарифов Дагестана прошло собрание на тему покупки в региональную собственность газопроводов, пребывающих в собственности третьих лиц.

В Дагестане 40 км газовых сетей планируют передать на баланс республики
Энергетика

Встреча прошла под руководством заместителя руководителя Минэнеро региона Магомеда Алибекова. В нем также поучаствовали собственники газопроводов, структурные подразделения ПАО «Газпром» и сотрудники Минимущества республики.

Как заметил Алибеков, около 40 км газовых сетей принадлежат частным лицам, которые не имеют финансовых возможностей на их обслуживание. В свою очередь владельцы данных объектов обратились к дочерней компании ПАО «Газпром» для заключения контракта аренды. «Увеличивающееся число потребителей требует повышенного уровня безопасности. Только оперативное и качественное осуществление технического обслуживания газопроводов позволит избежать аварийных ситуаций», – высказался Алибеков.

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