В Дагестане 40 км газовых сетей планируют передать на баланс республики

В Минэнерго и тарифов Дагестана прошло собрание на тему покупки в региональную собственность газопроводов, пребывающих в собственности третьих лиц.

Встреча прошла под руководством заместителя руководителя Минэнеро региона Магомеда Алибекова. В нем также поучаствовали собственники газопроводов, структурные подразделения ПАО «Газпром» и сотрудники Минимущества республики.

Как заметил Алибеков, около 40 км газовых сетей принадлежат частным лицам, которые не имеют финансовых возможностей на их обслуживание. В свою очередь владельцы данных объектов обратились к дочерней компании ПАО «Газпром» для заключения контракта аренды. «Увеличивающееся число потребителей требует повышенного уровня безопасности. Только оперативное и качественное осуществление технического обслуживания газопроводов позволит избежать аварийных ситуаций», – высказался Алибеков.