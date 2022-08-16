«Россети Северный Кавказ» продолжают подготовку энергохозяйства Дагестана к зиме

Эксперты филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» в рамках подготовки к будущему осенне-зимнему периоду продолжают ремонт энергообъектов в зоне ответственности Центрального производственного участка электрических сетей (ПУЭС).

Пресс-служба корпорации сообщает, что в распределительных сетях специалисты уже отремонтировали 190 трансформаторных подстанций 0,4 - 10 кВ, включая замену 29 корпусов комплектных трансформаторных подстанций (КТП), заменили более 2 000 опор, смонтировали 59 километров самонесущего изолированного провода (СИП) вместо старых проводов.

«Данные работы повысят качество энергоснабжения более 260 000 потребителям в Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском, Сергокалинском районах, а также в Буйнакске, Избербаше и Махачкале», – заявляет пресс-службе организации.