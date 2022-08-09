ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» будут штрафовать за отключение света в жилых домах Махачкалы

«Россети Северный Кавказ» будут штрафовать за отключение света в жилых домах Махачкалы

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09 августа, 2022. Вторник 14:13
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«Россети Северный Кавказ» будут штрафовать за отключение света в жилых домах Махачкалы

Управление федеральной антимонопольной службы по Дагестану открыло 4 дела в отношении ПАО «Россети Северный Кавказ» за отключение света в жилых домах махачкалинцев.

«Россети Северный Кавказ» будут штрафовать за отключение света в жилых домах Махачкалы
Энергетика

За каждое отключение электричества грозит штраф в размере до 1 млн рублей.

«В Управление пришла жалоба от администрации Махачкалы на решение электрокомпании, которые выражались в нарушении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии, в части превышения допустимого количества часов отключений от света жилых домов столицы региона», – уточняет пресс-служба УФАС.

На сегодняшний день по фактам отключения света в Махачкале УФАС осуществляет проверку в отношении ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

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