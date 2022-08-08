ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» приступят к отключению бездоговорников-юрлиц в Дагестане

«Россети Северный Кавказ» приступят к отключению бездоговорников-юрлиц в Дагестане

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08 августа, 2022. Понедельник 14:51
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«Россети Северный Кавказ» приступят к отключению бездоговорников-юрлиц в Дагестане

Корпорация «Россети Северный Кавказ» активизирует в Дагестане мероприятия по ограничению подачи электричества в отношении клиентов юридического сектора, у которых не заключены контракты энергоснабжения с гарантирующим поставщиком.

«Россети Северный Кавказ» приступят к отключению бездоговорников-юрлиц в Дагестане
Энергетика

Отключения коснутся тех компаний республики, состоящих в договорных отношениях с частной энергосбытовой организацией «Электрон».

«Эти юрлица нелегально используют электроэнергию, так как независимый энергосбыт на протяжении 2-х лет уклоняется от зафиксированного законодательством порядка заключения контракта с гарантирующим поставщиком», – объясняет пресс-служба «Россети Северный Кавказ».

Уточняют, что отсутствие у ООО «Электрон» права перепродажи электрической энергии клиентам подтверждается вступившими в законную силу судебными актами арбитражных судов.

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