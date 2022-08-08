Отключения коснутся тех компаний республики, состоящих в договорных отношениях с частной энергосбытовой организацией «Электрон».
«Эти юрлица нелегально используют электроэнергию, так как независимый энергосбыт на протяжении 2-х лет уклоняется от зафиксированного законодательством порядка заключения контракта с гарантирующим поставщиком», – объясняет пресс-служба «Россети Северный Кавказ».
Уточняют, что отсутствие у ООО «Электрон» права перепродажи электрической энергии клиентам подтверждается вступившими в законную силу судебными актами арбитражных судов.