Более 17 км газовых сетей на сумму свыше 45 млн рублей построят в Дахадаевском районе

В 2022 году в Дахадаевском районе будет завершено возведение газовых сетей общей протяженностью более 17 км, на что было выделено более 45 млн рублей.

Так, речь идет о строительстве двух межпоселковых газопроводов к 4 населенным пунктам: Харбук, Урцаки, Сутбук, Бакни.

Не так давно руководитель Минэнерго региона Ризван Мурадов посетил Дахадаевский район, дабы проверить ход строительства объектов.

Ознакомившись с ходом реализации инвестиционного проекта по газификации, Мурадов призвал лидеров подрядной компании принять меры по своевременному выполнению предусмотренных контрактом работ и не допустить отставания от графика.

«В конечном счете всё это делается для улучшения качества жизни дагестанцев. Данная цель поставлена перед нами Сергеем Меликовым», – высказался Мурадов.

Подрядчик пообещал, что усилит скорость работ, завершив все запланированные мероприятия до конца первого месяца осени этого года.

Также в рамках рабочего визита руководитель ведомства провел собрание в администрации района на темы подготовки объектов ЖКХ к будущему отопительному сезону и погашения дебиторской задолженности организациями за использованные энергоресурсы.

Было озвучено, что до конца 2022 года запланирована догазификация более 30 домовладений в районе.