ЗАМАНА - Более 17 км газовых сетей на сумму свыше 45 млн рублей построят в Дахадаевском районе

Более 17 км газовых сетей на сумму свыше 45 млн рублей построят в Дахадаевском районе

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04 августа, 2022. Четверг 15:14
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Более 17 км газовых сетей на сумму свыше 45 млн рублей построят в Дахадаевском районе

В 2022 году в Дахадаевском районе будет завершено возведение газовых сетей общей протяженностью более 17 км, на что было выделено более 45 млн рублей.

Более 17 км газовых сетей на сумму свыше 45 млн рублей построят в Дахадаевском районе
Энергетика

Так, речь идет о строительстве двух межпоселковых газопроводов к 4 населенным пунктам: Харбук, Урцаки, Сутбук, Бакни.

Не так давно руководитель Минэнерго региона Ризван Мурадов посетил Дахадаевский район, дабы проверить ход строительства объектов.

Ознакомившись с ходом реализации инвестиционного проекта по газификации, Мурадов призвал лидеров подрядной компании принять меры по своевременному выполнению предусмотренных контрактом работ и не допустить отставания от графика.

«В конечном счете всё это делается для улучшения качества жизни дагестанцев. Данная цель поставлена перед нами Сергеем Меликовым», – высказался Мурадов.

Подрядчик пообещал, что усилит скорость работ, завершив все запланированные мероприятия до конца первого месяца осени этого года. 

Также в рамках рабочего визита руководитель ведомства провел собрание в администрации района на темы подготовки объектов ЖКХ к будущему отопительному сезону и погашения дебиторской задолженности организациями за использованные энергоресурсы. 

Было озвучено, что до конца 2022 года запланирована догазификация более 30 домовладений в районе. 

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