Так, речь идет о строительстве двух межпоселковых газопроводов к 4 населенным пунктам: Харбук, Урцаки, Сутбук, Бакни.
Не так давно руководитель Минэнерго региона Ризван Мурадов посетил Дахадаевский район, дабы проверить ход строительства объектов.
Ознакомившись с ходом реализации инвестиционного проекта по газификации, Мурадов призвал лидеров подрядной компании принять меры по своевременному выполнению предусмотренных контрактом работ и не допустить отставания от графика.
«В конечном счете всё это делается для улучшения качества жизни дагестанцев. Данная цель поставлена перед нами Сергеем Меликовым», – высказался Мурадов.
Подрядчик пообещал, что усилит скорость работ, завершив все запланированные мероприятия до конца первого месяца осени этого года.
Также в рамках рабочего визита руководитель ведомства провел собрание в администрации района на темы подготовки объектов ЖКХ к будущему отопительному сезону и погашения дебиторской задолженности организациями за использованные энергоресурсы.
Было озвучено, что до конца 2022 года запланирована догазификация более 30 домовладений в районе.