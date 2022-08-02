Как он заметил, в текущем году предусмотрены мероприятия по 22 объектам газификации: возведение 18 межпоселковых газопроводов и 4 внутрипоселковых. Эти работы будут осуществляться в 14 районах и в Махачкале. «Реализация данной программы улучшит качество жизни дагестанцев и ускорит социально-экономическое развитие региона. Поэтому крайне важно выполнить все мероприятия в соответствии с принятым расписанием», – озвучил Мурадов. Кроме того, руководитель ведомства обратил внимание подрядчиков на необходимость усилить скорость работ.
Более 230 км газовых сетей за счет бюджета проложат в Дагестане до конца 2022 года
- Автор Дарья
- 02 августа, 2022. Вторник 11:17
По итогу 2022 года в Дагестане проложат более 230 километров газовых сетей за счет республиканского бюджета. Об этом объявил глава Минэнергетики региона Ризван Мурадов.
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