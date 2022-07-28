Новый начальник филиала «Дагэнерго» обозначил ряд приоритетных целей

Обеспечение качественного энергоснабжения и получение за предоставленную услугу своевременной и полной оплаты – важные цели, которые необходимо осуществить энергетикам в первую очередь, подчеркнул новый глава «Дагэнерго» Максим Долголев.

«Ситуация в энергетике республики сложная. С одной стороны – клиент надеется на качественное, бесперебойное и надежное энергоснабжение, а мы обязаны предоставить его по закону, а с другой стороны, мы рассчитываем от клиента на своевременную и полную оплату за поставленную электроэнергию. Дабы с успехом выполнить эти цели, нужно обеспечить высокий уровень взаимодействия между компанией, потребителями и всеми уровнями региональной власти», – озвучил Максим Долголев.

Много внимания он уделил усилению взаимодействия с Правительством региона, муниципальными и государственными органами власти, а также с профильным республиканским министерством.