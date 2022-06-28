ЗАМАНА - Дагестан привлекает инвесторов для строительства ветропарка

Дагестан привлекает инвесторов для строительства ветропарка

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28 июня, 2022. Вторник 08:52
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Дагестан привлекает инвесторов для строительства ветропарка

Минэнерго республики ищет инвесторов для строительства в республике ветропарка мощностью 150 МВт.

Дагестан привлекает инвесторов для строительства ветропарка
Энергетика

По словам министра Ризвана Мурадова министерство постоянно ведет переговоры с заинтересованными компаниями. 

Цель - направить энергию ветра, воды и солнца на потребности региона. 

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