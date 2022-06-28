По словам министра Ризвана Мурадова министерство постоянно ведет переговоры с заинтересованными компаниями.
Цель - направить энергию ветра, воды и солнца на потребности региона.
Минэнерго республики ищет инвесторов для строительства в республике ветропарка мощностью 150 МВт.
По словам министра Ризвана Мурадова министерство постоянно ведет переговоры с заинтересованными компаниями.
Цель - направить энергию ветра, воды и солнца на потребности региона.
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