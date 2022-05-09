О массовых отключениях сообщали в Акушинском, Гунибском, Дербентском, Каякетнском и Новолакском районах республики.
"Электроснабжение в данных населенных пунктах возвращено", — сообщает ведомство.
Электроснабжение 13 дагестанских сел, где из-за сильного ливня без света пребывали 17 000 человек, восстановили, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэнерго региона.
О массовых отключениях сообщали в Акушинском, Гунибском, Дербентском, Каякетнском и Новолакском районах республики.
"Электроснабжение в данных населенных пунктах возвращено", — сообщает ведомство.
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