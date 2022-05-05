В Дагестане собираются построить 8 электростанций

В Дагестане за счет частных инвестиций собираются реализовать 8 проектов по строительству солнечных электростанций, малых гидроэлектростанций и ветроэлектростанции суммарной мощностью более 260 МВт.

Об этом проинформировал заместитель руководителя Минэнеро региона Магомед Алибеков. «У наших экспертов получилось за 2 года исследовать потенциал перспективных площадок для открытия новых генерирующих объектов в субъекте. Они способны обеспечить энергией более 500 000 жителей республики, появятся 200 новых постоянных рабочих мест», – заявил он. Он добавил, что республика отличается большим природным потенциалом для развития возобновляемой энергетики.