ЗАМАНА - В Дагестане собираются построить 8 электростанций

В Дагестане собираются построить 8 электростанций

Автор
05 мая, 2022. Четверг 08:13
В Дагестане собираются построить 8 электростанций

В Дагестане за счет частных инвестиций собираются реализовать 8 проектов по строительству солнечных электростанций, малых гидроэлектростанций и ветроэлектростанции суммарной мощностью более 260 МВт.

В Дагестане собираются построить 8 электростанций
Энергетика

Об этом проинформировал заместитель руководителя Минэнеро региона Магомед Алибеков. «У наших экспертов получилось за 2 года исследовать потенциал перспективных площадок для открытия новых генерирующих объектов в субъекте. Они способны обеспечить энергией более 500 000 жителей республики, появятся 200 новых постоянных рабочих мест», – заявил он. Он добавил, что республика отличается большим природным потенциалом для развития возобновляемой энергетики.

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top