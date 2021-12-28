ЗАМАНА - Руководство РФ направило дополнительно полмиллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП

Руководство РФ направило дополнительно полмиллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП

Автор
28 декабря, 2021. Вторник 16:23
Руководство РФ направило дополнительно полмиллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП

Для поддержки льготной кредитной программы для представителей малого и среднего предпринимательства будет выделено ещё 498 миллионов рублей. Данное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Руководство РФ направило дополнительно полмиллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП
Энергетика

Необходимость допфинансирования связывают с нынешней скоростью выдачи бизнес-сообществу льготных займов. На начало текущего месяца кредитный портфель программы составил 1,09 триллиона рублей. С учётом дополнительных средств общий объём её субсидирования в этом году достигнет 38,6 миллиарда рублей. Из них 8,498 миллиарда рублей – сумма резервного фонда Правительства.

Льготные займы доступны не только средним и малым предпринимателям, но и тем, кто выплачивает налог на профессиональный доход, – самозанятым. 

 

Прочитано 12 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top