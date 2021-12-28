Необходимость допфинансирования связывают с нынешней скоростью выдачи бизнес-сообществу льготных займов. На начало текущего месяца кредитный портфель программы составил 1,09 триллиона рублей. С учётом дополнительных средств общий объём её субсидирования в этом году достигнет 38,6 миллиарда рублей. Из них 8,498 миллиарда рублей – сумма резервного фонда Правительства.
Льготные займы доступны не только средним и малым предпринимателям, но и тем, кто выплачивает налог на профессиональный доход, – самозанятым.