Руководство РФ направило дополнительно полмиллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП

Для поддержки льготной кредитной программы для представителей малого и среднего предпринимательства будет выделено ещё 498 миллионов рублей. Данное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Необходимость допфинансирования связывают с нынешней скоростью выдачи бизнес-сообществу льготных займов. На начало текущего месяца кредитный портфель программы составил 1,09 триллиона рублей. С учётом дополнительных средств общий объём её субсидирования в этом году достигнет 38,6 миллиарда рублей. Из них 8,498 миллиарда рублей – сумма резервного фонда Правительства.

Льготные займы доступны не только средним и малым предпринимателям, но и тем, кто выплачивает налог на профессиональный доход, – самозанятым.