ЗАМАНА - Дагестан готов к отопительному сезону на 96%

Дагестан готов к отопительному сезону на 96%

Автор
20 октября, 2021. Среда 08:34
Дагестан готов к отопительному сезону на 96%

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Ризван Мурадов рассказал о готовности республики к отопительному сезону в эфире радиопрограммы «ЦУР на неделе».

Дагестан готов к отопительному сезону на 96%
Энергетика

По его словам, регион готов на 96%. Паспорта готовности получили 9 городов, за исключением Дагестанских Огней.

Министр подчеркнул, что хоть ситуация в Огнях с теплоснабжением и сложная, однако глава города обещает не оставить без отопления горожан.

 

 

Прочитано 19 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top