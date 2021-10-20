По его словам, регион готов на 96%. Паспорта готовности получили 9 городов, за исключением Дагестанских Огней.
Министр подчеркнул, что хоть ситуация в Огнях с теплоснабжением и сложная, однако глава города обещает не оставить без отопления горожан.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Ризван Мурадов рассказал о готовности республики к отопительному сезону в эфире радиопрограммы «ЦУР на неделе».
По его словам, регион готов на 96%. Паспорта готовности получили 9 городов, за исключением Дагестанских Огней.
Министр подчеркнул, что хоть ситуация в Огнях с теплоснабжением и сложная, однако глава города обещает не оставить без отопления горожан.
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