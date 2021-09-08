ЗАМАНА - В Дагестане первую солнечную электростанцию запустят в 2022 году

В Дагестане первую солнечную электростанцию запустят в 2022 году

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08 сентября, 2021. Среда 12:29
В Дагестане первую солнечную электростанцию запустят в 2022 году

Солнечную электростанцию мощностью 15 МВт, как сообщил на встрече с журналистами врио Главы Дагестана Сергей Меликов, введет в строй энергокомпания «Хевел».

В Дагестане первую солнечную электростанцию запустят в 2022 году
Энергетика

Сама станция, в развитие которой вложено 1,5 млрд рублей, будет расположена в Южно-Сухокумске.

Подробнее о том, сколько еще средств в развитие солнечной энергосистемы к 2024 году планирует крупнейшая в России энергокомпания «Хевел» - читайте здесь.

 

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