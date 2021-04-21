В мероприятии приняли участие сотрудники профильных ведомств и эксперты. Подробнее по ссылке
«Россети Северный Кавказ» рассказали о развитии энергетики Дагестана на региональной конференции
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 19:14
Конференция «Энергетика Республики Дагестан: создание современной интеллектуальной энергетической инфраструктуры» была проведена сегодня, на базе Энергетического колледжа в Каспийске.
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