ЗАМАНА - Курс рубля вырос

Курс рубля вырос

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24 марта, 2020. Вторник 14:31
Курс рубля вырос

Рубль поднялся выше на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 24 марта. 

Курс рубля вырос
Экономика

Курс доллара упал до 78,65 рубля, потеряв 1,2 % к уровню закрытия прошлой торговой сессии. Евро продается на уровне 85,14 рубля, потеряв 0,4%. Индекс Московской биржи в начале торгов увеличился на 5,6%, индекс РТС стал выше на 7,5%.

 

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