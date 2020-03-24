Курс доллара упал до 78,65 рубля, потеряв 1,2 % к уровню закрытия прошлой торговой сессии. Евро продается на уровне 85,14 рубля, потеряв 0,4%. Индекс Московской биржи в начале торгов увеличился на 5,6%, индекс РТС стал выше на 7,5%.
Курс рубля вырос
- Автор Мадина
- 24 марта, 2020. Вторник 14:31
Рубль поднялся выше на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 24 марта.
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