Согласно данным Министерства промышленности и энергетики РД, проект будет первым полномасштабным производством ветроэнергетических установок мощность которых будет составлять до 107,5 квт, в России без использования импортных деталей и комплектующих.
В Дагестане наладят производство ветроэнергетических установок
- Автор Габи
- 24 марта, 2020. Вторник 14:32
Серийное производство ветроэнергетических установок собираются наладить в РД на базе электромеханического завода. Данную информацию разместило министерство промышленности и энергетики региона в своём в Instagram-аккаунте.
Последнее от Габи
- Владимир Васильев рекомендовал Парламенту проработать меры для безопасного проведения сессии в условиях риска распространения коронавирусной инфекции
- Глава Дагестана призвал депутатский корпус организовать парламентский контроль за ходом строительства значимых объектов для региона
- В лесничествах Дагестана установят свыше 1 тысячи квартальных столбов
- В Минтруде заработал оперативный Штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции
- В Минтруде заработал оперативный Штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции