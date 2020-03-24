ЗАМАНА - В Дагестане наладят производство ветроэнергетических установок

В Дагестане наладят производство ветроэнергетических установок

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24 марта, 2020. Вторник 14:32
В Дагестане наладят производство ветроэнергетических установок

Серийное производство ветроэнергетических установок собираются наладить в РД на базе электромеханического завода. Данную информацию разместило министерство промышленности и энергетики региона в своём в Instagram-аккаунте.

В Дагестане наладят производство ветроэнергетических установок
Экономика

Согласно данным Министерства промышленности и энергетики РД, проект будет первым полномасштабным производством ветроэнергетических установок мощность которых будет составлять до 107,5 квт, в России без использования импортных деталей и комплектующих.

 

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