Поводы для беспокойства отсутствуют. Каждый продукт питания есть в наличии на складах и базах. Дефицита, благодаря предпринимательскому сообществу, не будет.
В Хасавюрте заверили об отсутствии дефицита продуктов
- Автор Габи
- 18 марта, 2020. Среда 09:08
Городской информационный центр города Хасавюрт разместил в Инстаграм-аккаунте сообщение, где отмечается, что перебоев с продуктовым снабжением, вне зависимости от возникшего спроса, не наблюдается.
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