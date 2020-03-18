ЗАМАНА - В Хасавюрте заверили об отсутствии дефицита продуктов

В Хасавюрте заверили об отсутствии дефицита продуктов

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18 марта, 2020. Среда 09:08
В Хасавюрте заверили об отсутствии дефицита продуктов

Городской информационный центр города Хасавюрт разместил в Инстаграм-аккаунте сообщение, где отмечается, что перебоев с продуктовым снабжением, вне зависимости от возникшего спроса, не наблюдается.

В Хасавюрте заверили об отсутствии дефицита продуктов
Экономика

Поводы для беспокойства отсутствуют. Каждый продукт питания есть в наличии на складах и базах.  Дефицита, благодаря предпринимательскому сообществу, не будет.

 

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