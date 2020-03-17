В рамках реализации упомянутых проектов планируют организовать 180 рабочих мест из них в настоящем году – 106. Общее число инвестиций - 442,0 миллионов рублей, из которых в этом году – 101,8 миллионов рублей. Планируются, что эти проекты дадут возможность предоставить 54 рабочих места и привлечь примерно 35,0 миллионов рублей инвестиций. Подробнее можно прочитать тут.
Еще пять инвестиционных проектов станут резидентами ТОСЭР «Каспийск»
- Автор Мадина
- 17 марта, 2020. Вторник 11:11
Еще 5 инвестиционных проектов получат статус резидентов ТОСЭР «Каспийск».
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