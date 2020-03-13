ЗАМАНА - В Махачкале обсудили актуальные вопросы для собственников коммерческой недвижимости по итогам государственной кадастровой оценки недвижимости

В Махачкале обсудили актуальные вопросы для собственников коммерческой недвижимости по итогам государственной кадастровой оценки недвижимости

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13 марта, 2020. Пятница 16:40
В Махачкале обсудили актуальные вопросы для собственников коммерческой недвижимости по итогам государственной кадастровой оценки недвижимости

Накануне, 11 марта, прошло заседание круглого стола, где обсудили актуальные вопросы для собственников коммерческой недвижимости по результатам государственной кадастровой оценки недвижимости.

В Махачкале обсудили актуальные вопросы для собственников коммерческой недвижимости по итогам государственной кадастровой оценки недвижимости
Экономика

Встреча состоялась благодаря Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РД Мурадом Далгатовым по инициативе руководства ГБУ РД «Дагтехкадастр».

Более подробную информацию о событии читайте здесь

 

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