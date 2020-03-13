Встреча состоялась благодаря Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РД Мурадом Далгатовым по инициативе руководства ГБУ РД «Дагтехкадастр».
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Накануне, 11 марта, прошло заседание круглого стола, где обсудили актуальные вопросы для собственников коммерческой недвижимости по результатам государственной кадастровой оценки недвижимости.
Встреча состоялась благодаря Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РД Мурадом Далгатовым по инициативе руководства ГБУ РД «Дагтехкадастр».
Более подробную информацию о событии читайте здесь
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