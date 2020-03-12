Как сообщил Гусейнов, если в прошлом году Дагестан был дотационным на 55,3%, то уже в 2020 году это число упадет до 54,5%. Такого результата удастся добиться с помощью роста сбора налогов. Если раньше мы достигали положительных показателей взаимодействия с АЗС Дагестана, то в 2020 году мы собираемся улучшить работу по выведению предприятий из тени», — заявил Гусейнов. Он отметил, что бюджет Дагестана вырос со 100 миллиардов рублей в 2018 году до 139 млрд рублей на 2020 год.
Дагестан в 2020 году станет менее дотационным
- Автор Мадина
- 12 марта, 2020. Четверг 11:14
В Дагестане в 2020 году уменьшится дотационность республики. Об этом заявил первый заместитель председателя Правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов.
Последнее от Мадина
- В Каспийске идут учения по защите от коронавируса
- В Махачкале идет 44 сессия Народного собрания Дагестана
- Не паникуем: в Дагестане идут учения по приёму пассажира с коронавирусом
- Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора
- Европейцев застал врасплох запрет на въезд в США из-за коронавируса