Дагестан в 2020 году станет менее дотационным

Как сообщил Гусейнов, если в прошлом году Дагестан был дотационным на 55,3%, то уже в 2020 году это число упадет до 54,5%. Такого результата удастся добиться с помощью роста сбора налогов. Если раньше мы достигали положительных показателей взаимодействия с АЗС Дагестана, то в 2020 году мы собираемся улучшить работу по выведению предприятий из тени», — заявил Гусейнов. Он отметил, что бюджет Дагестана вырос со 100 миллиардов рублей в 2018 году до 139 млрд рублей на 2020 год.