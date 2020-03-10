В процессе визита оценили увеличение скота по сравнению с 2019 годом и ознакомились с вопросами результативного использования земель. Министр выявил список разных замечаний по обеспечению эффективного проведения окотной кампании и поручил ответственным сотрудникам исправить ошибки.
Глава Минсельхозпрода ознакомился с ходом окотной кампании в Дагестане
- Автор Мадина
- 10 марта, 2020. Вторник 13:11
9 марта министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов познакомился с процессом окотной кампании в ряде дагестанских районов.
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