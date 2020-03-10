ЗАМАНА - Глава Минсельхозпрода ознакомился с ходом окотной кампании в Дагестане

Глава Минсельхозпрода ознакомился с ходом окотной кампании в Дагестане

Автор
10 марта, 2020. Вторник 13:11
Глава Минсельхозпрода ознакомился с ходом окотной кампании в Дагестане

9 марта министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов познакомился с процессом окотной кампании в ряде дагестанских районов.

Глава Минсельхозпрода ознакомился с ходом окотной кампании в Дагестане
Экономика

В процессе визита оценили увеличение скота по сравнению с 2019 годом и ознакомились с вопросами результативного использования земель. Министр выявил список разных замечаний по обеспечению эффективного проведения окотной кампании и поручил ответственным сотрудникам исправить ошибки.

 

Прочитано 19 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top