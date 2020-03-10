Дагестан на 15% нарастил поступление налогов в консолидируемый бюджет РФ

По результатам прошлого года Республика Дагестан на 15,3% увеличил количество поступлений налогов в консолидированный бюджет России.

В общем было перечислено 45,3 миллиардов администрируемых налогов и сборов.

При этом в 2019 году, как было замечено на итоговом собрании УФНС, в консолидированный бюджет региона мобилизовано 32 миллиардов 628,1 миллионов рублей администрируемых налогов и сборов, в том числе в дагестанский бюджет – 22 миллиардов 971,2 миллионов рублей и бюджеты муниципальных районов и городских округов республики – 9 миллиардов 656,9 миллионов рублей.

Если сравнивать с 2018 годом, то поступление налогов в консолидированный бюджет Дагестана возросло на 12,8%.