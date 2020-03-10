ЗАМАНА - Для брендового турмаршрута "Легенды Дагестана" разработали две укороченные версии

Для брендового турмаршрута "Легенды Дагестана" разработали две укороченные версии

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10 марта, 2020. Вторник 14:33
Для брендового турмаршрута &quot;Легенды Дагестана&quot; разработали две укороченные версии

Власти РД разработали две лайт-версии крупного кольцевого туристического маршрута "Легенды Дагестана", по протяжённости они в 2 раза меньше, чем основной маршрут, который рассчитан на 14 дней. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра по туризму и народным художественным промыслам РД Расула Ибрагимова.

Для брендового турмаршрута "Легенды Дагестана" разработали две укороченные версии
Экономика

Он отметил, что кольцевой маршрут "Легенды Дагестана" протяженностью примерно 2 тыс. км разработали в 2019 году. В него были включены 17 сельских муниципальных образований, а также три городских округа. Более подробную информацию читайте в ТАСС

 

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