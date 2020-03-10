Для брендового турмаршрута "Легенды Дагестана" разработали две укороченные версии

Власти РД разработали две лайт-версии крупного кольцевого туристического маршрута "Легенды Дагестана", по протяжённости они в 2 раза меньше, чем основной маршрут, который рассчитан на 14 дней. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра по туризму и народным художественным промыслам РД Расула Ибрагимова.