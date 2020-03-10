ЗАМАНА - Дагестан признан лидером по объёмам инвестиций

Дагестан признан лидером по объёмам инвестиций

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10 марта, 2020. Вторник 10:41
Дагестан признан лидером по объёмам инвестиций

Росстатом был составлен рейтинг регионов РФ по индексу инвестиций в основной капитал. В соответствии с данными федерального органа статистики, Республика Дагестан стала лидером среди всех регионов СКФО.

Дагестан признан лидером по объёмам инвестиций
Экономика

Эксперты подчеркнули, что такой рейтинг полностью отражает созданные в РД меры по формированию комфортного инвестиционного климата и благоприятных условий для того, чтобы заниматься бизнесом.

 

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