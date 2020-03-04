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Более 700 млн руб. инвестиций может получить Каспийск
- Автор Габи
- 04 марта, 2020. Среда 13:40
Каспийску могут выделить свыше 700 млн инвестиций. Под руководством первого заместителя председателя Правительства Дагестана Гаджимагомеда Гусейнова состоялось заседание Комиссии, занимающейся рассмотрением заявлений на заключение соглашений о выполнении деятельности на ТОСЭР Каспийск.
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