ЗАМАНА - Более 700 млн руб. инвестиций может получить Каспийск

Более 700 млн руб. инвестиций может получить Каспийск

Автор
04 марта, 2020. Среда 13:40
Более 700 млн руб. инвестиций может получить Каспийск

Каспийску могут выделить свыше 700 млн инвестиций. Под руководством первого заместителя председателя Правительства Дагестана Гаджимагомеда Гусейнова состоялось заседание Комиссии, занимающейся рассмотрением заявлений на заключение соглашений о выполнении деятельности на ТОСЭР Каспийск.

Более 700 млн руб. инвестиций может получить Каспийск
Экономика

Подробнее можно прочесть здесь

 

Прочитано 28 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top