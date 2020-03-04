ЗАМАНА - В Дагестане энергокомпания приняла на обслуживание 683 бесхозяйных объекта

В Дагестане энергокомпания приняла на обслуживание 683 бесхозяйных объекта

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04 марта, 2020. Среда 11:07
В Дагестане энергокомпания приняла на обслуживание 683 бесхозяйных объекта

«Россети Северный Кавказ» в ходе масштабной работы по консолидации бесхозяйных электросетевых активов по состоянию на начало текущего года взяли на баланс 1 708 объектов в различных регионах Северно-Кавказского Федерального округа.

В Дагестане энергокомпания приняла на обслуживание 683 бесхозяйных объекта
Экономика

В общем в регионах СКФО совместными комиссиями из представителей энергетической компании и органов власти в прошлом году выявили более 2,5 тысячи бесхозяйных объектов.

Подробную информацию можно прочесть здесь

 

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