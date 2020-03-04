В общем в регионах СКФО совместными комиссиями из представителей энергетической компании и органов власти в прошлом году выявили более 2,5 тысячи бесхозяйных объектов.
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«Россети Северный Кавказ» в ходе масштабной работы по консолидации бесхозяйных электросетевых активов по состоянию на начало текущего года взяли на баланс 1 708 объектов в различных регионах Северно-Кавказского Федерального округа.
В общем в регионах СКФО совместными комиссиями из представителей энергетической компании и органов власти в прошлом году выявили более 2,5 тысячи бесхозяйных объектов.
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