ЗАМАНА - В Дагестане выявлено 30 нелегальных организаций на финансовом рынке

В Дагестане выявлено 30 нелегальных организаций на финансовом рынке

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03 марта, 2020. Вторник 13:49
В Дагестане выявлено 30 нелегальных организаций на финансовом рынке

Банком РФ в 2019 году было выявлено на территории Дагестана 30 организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщает РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Южного ГУ Банка РФ.

В Дагестане выявлено 30 нелегальных организаций на финансовом рынке
Экономика

28 из них являются нелегальными кредиторами, которые выдают кредиты и займы без лицензии Банка РФ. Кроме того, найдена 1 организация с признаками «финансовой пирамиды» и 1 организация, которая осуществляет нелегальную деятельность на страховом рынке.

 

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