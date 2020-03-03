28 из них являются нелегальными кредиторами, которые выдают кредиты и займы без лицензии Банка РФ. Кроме того, найдена 1 организация с признаками «финансовой пирамиды» и 1 организация, которая осуществляет нелегальную деятельность на страховом рынке.
В Дагестане выявлено 30 нелегальных организаций на финансовом рынке
- Автор Габи
- 03 марта, 2020. Вторник 13:49
Банком РФ в 2019 году было выявлено на территории Дагестана 30 организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщает РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Южного ГУ Банка РФ.
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