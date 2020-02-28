ЗАМАНА - В Дагестане госдолг сократили на 500 млн. рублей

В Дагестане госдолг сократили на 500 млн. рублей

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28 февраля, 2020. Пятница 09:47
В Дагестане госдолг сократили на 500 млн. рублей

Госдолг РД по результатам 2019 года сократили практически на 500 млн рублей до 9,3 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря министерства финансов Дагестана Эльдара Гамзатова.

В Дагестане госдолг сократили на 500 млн. рублей
Экономика

Согласно данным Министерства финансов РД, в 2018 году власти региона сократили госдолг Дагестана на 2,4 млрд рублей до 9,8 млрд рублей, в то время как в 2017 году — на 3,5 млрд до 12,2 млрд. Подробную информацию можно прочесть здесь

 

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