В Дагестане госдолг сократили на 500 млн. рублей

Госдолг РД по результатам 2019 года сократили практически на 500 млн рублей до 9,3 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря министерства финансов Дагестана Эльдара Гамзатова.

Согласно данным Министерства финансов РД, в 2018 году власти региона сократили госдолг Дагестана на 2,4 млрд рублей до 9,8 млрд рублей, в то время как в 2017 году — на 3,5 млрд до 12,2 млрд. Подробную информацию можно прочесть здесь