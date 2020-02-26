ЗАМАНА - Сертификаты на жилье в Дагестане получат 38 семей

Сертификаты на жилье в Дагестане получат 38 семей

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26 февраля, 2020. Среда 13:14
Сертификаты на жилье в Дагестане получат 38 семей

 Государственные сертификаты на жилье в 2020 году в РД достанутся 38 семьям. Это на четверть больше, если сравнивать с 2019 годом.

Сертификаты на жилье в Дагестане получат 38 семей
Экономика

На данные цели в республике планируется направить более 110 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана.

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