На данные цели в республике планируется направить более 110 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана.
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Государственные сертификаты на жилье в 2020 году в РД достанутся 38 семьям. Это на четверть больше, если сравнивать с 2019 годом.
На данные цели в республике планируется направить более 110 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана.
Более подробную информацию читайте здесь
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