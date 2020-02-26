ЗАМАНА - В Дагестане на 30% снизилось число бюджетно-финансовых нарушений

В Дагестане на 30% снизилось число бюджетно-финансовых нарушений

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26 февраля, 2020. Среда 08:30
В Дагестане на 30% снизилось число бюджетно-финансовых нарушений

По результатам 2019 года в РД по материалам Счетной палаты региона за нарушения бюджетного законодательства привлекли к ответственности 110 должностных лиц, 14 из которых освободили от занимаемых должностей. Данную информацию озвучили на коллегии ведомства.

В Дагестане на 30% снизилось число бюджетно-финансовых нарушений
Экономика

Как сообщает РИА «Дагестан», на мероприятии отметили, что сотрудниками ведомства большое значение уделяется оценке эффективности бюджетных расходов и соблюдения законодательства при распоряжении государственным имуществом. Так, в 2019 году региональная Счетная палата проверила деятельность 438 разных учреждений и организаций.

По итогам данных мероприятий составили 218 протоколов, где должностные лица привлекаются к административной ответственности, возбудили 91 соответствующее дело, кроме того выписано штрафов на общую сумму в 1 млн рублей. В бюджеты разных уровней вернули более 100 млн рублей, восстановили права на имущество общей стоимостью 89,7 млн рублей.

Однако, по данным Счетной палаты Дагестана, за год число нарушений в денежном эквиваленте сократилось на 30%. Если в 2018 году ведомство зафиксировало нарушения на сумму свыше 9,3 млрд рублей, то в 2019 году – на 6,6 млрд рублей.

 

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