Как сообщает РИА «Дагестан», на мероприятии отметили, что сотрудниками ведомства большое значение уделяется оценке эффективности бюджетных расходов и соблюдения законодательства при распоряжении государственным имуществом. Так, в 2019 году региональная Счетная палата проверила деятельность 438 разных учреждений и организаций.
По итогам данных мероприятий составили 218 протоколов, где должностные лица привлекаются к административной ответственности, возбудили 91 соответствующее дело, кроме того выписано штрафов на общую сумму в 1 млн рублей. В бюджеты разных уровней вернули более 100 млн рублей, восстановили права на имущество общей стоимостью 89,7 млн рублей.
Однако, по данным Счетной палаты Дагестана, за год число нарушений в денежном эквиваленте сократилось на 30%. Если в 2018 году ведомство зафиксировало нарушения на сумму свыше 9,3 млрд рублей, то в 2019 году – на 6,6 млрд рублей.