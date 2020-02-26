В Дагестане на 30% снизилось число бюджетно-финансовых нарушений

По результатам 2019 года в РД по материалам Счетной палаты региона за нарушения бюджетного законодательства привлекли к ответственности 110 должностных лиц, 14 из которых освободили от занимаемых должностей. Данную информацию озвучили на коллегии ведомства.

Как сообщает РИА «Дагестан», на мероприятии отметили, что сотрудниками ведомства большое значение уделяется оценке эффективности бюджетных расходов и соблюдения законодательства при распоряжении государственным имуществом. Так, в 2019 году региональная Счетная палата проверила деятельность 438 разных учреждений и организаций.

По итогам данных мероприятий составили 218 протоколов, где должностные лица привлекаются к административной ответственности, возбудили 91 соответствующее дело, кроме того выписано штрафов на общую сумму в 1 млн рублей. В бюджеты разных уровней вернули более 100 млн рублей, восстановили права на имущество общей стоимостью 89,7 млн рублей.

Однако, по данным Счетной палаты Дагестана, за год число нарушений в денежном эквиваленте сократилось на 30%. Если в 2018 году ведомство зафиксировало нарушения на сумму свыше 9,3 млрд рублей, то в 2019 году – на 6,6 млрд рублей.