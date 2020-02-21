Дагестан поставил кизлярский рис в Сингапур и Таджикистан

Рис, который выращивается в Кизлярском районе РД, в ближайшее время будут поставлять в многие зарубежные страны. По данным Министерства сельского хозяйства РД, в 2019 году Дагестан уже поставил 1,3 тысячи тонн риса в такие страны как: Турция, Таджикистан, Сингапур и Азербайджан.