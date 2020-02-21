ЗАМАНА - Дагестан поставил кизлярский рис в Сингапур и Таджикистан

Дагестан поставил кизлярский рис в Сингапур и Таджикистан

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21 февраля, 2020. Пятница 08:46
Дагестан поставил кизлярский рис в Сингапур и Таджикистан

Рис, который выращивается в Кизлярском районе РД, в ближайшее время будут поставлять в многие зарубежные страны. По данным Министерства сельского хозяйства РД, в 2019 году Дагестан уже поставил 1,3 тысячи тонн риса в такие страны как: Турция, Таджикистан, Сингапур и Азербайджан.

Дагестан поставил кизлярский рис в Сингапур и Таджикистан
Экономика

Напомним, что 2019 году в регионе ввели в эксплуатацию три завода по переработке риса. Это повлияло на заметное наращивание поставок рисовой крупы из Дагестана на экспорт.

 

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