В процессе совещания решили активизировать работу населения по уплате начисленных местных налогов. Более подробную информацию о событие можно прочесть здесь
Камиль Изиев назвал сбор налогов основой развития экономики
- Автор Габи
- 19 февраля, 2020. Среда 13:56
Глава Буйнакского района Камиль Изиев провёл встречу с представителями налоговой службы, судебных приставов, полиции и других отделов администрации относительно вопроса организации работы, которая направлена на повышение эффективности собираемости налогов.
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