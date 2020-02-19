ЗАМАНА - Камиль Изиев назвал сбор налогов основой развития экономики

Камиль Изиев назвал сбор налогов основой развития экономики

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19 февраля, 2020. Среда 13:56
Камиль Изиев назвал сбор налогов основой развития экономики

Глава Буйнакского района Камиль Изиев провёл встречу с представителями налоговой службы, судебных приставов, полиции и других отделов администрации относительно вопроса организации работы, которая направлена на повышение эффективности собираемости налогов.

Камиль Изиев назвал сбор налогов основой развития экономики
Экономика

В процессе совещания решили активизировать работу населения по уплате начисленных местных налогов. Более подробную информацию о событие можно прочесть здесь

 

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