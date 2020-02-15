По словам министра, согласно результатам 2019 года количество занятых в области туризма на постоянной основе возросло до 10 тыс. человек.
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Турпоток в Дагестане в 2019 году увеличился более чем на 20%, а именно достиг количества свыше 850 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра по туризму и народным художественным промыслам региона Расула Ибрагимова.
По словам министра, согласно результатам 2019 года количество занятых в области туризма на постоянной основе возросло до 10 тыс. человек.
Подробнее на официальном сайте ТАСС
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