В Дагестане турпоток вырос на 20%

Турпоток в Дагестане в 2019 году увеличился более чем на 20%, а именно достиг количества свыше 850 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра по туризму и народным художественным промыслам региона Расула Ибрагимова.