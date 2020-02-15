ЗАМАНА - В Дагестане турпоток вырос на 20%

В Дагестане турпоток вырос на 20%

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15 февраля, 2020. Суббота 00:10
В Дагестане турпоток вырос на 20%

Турпоток в Дагестане в 2019 году увеличился более чем на 20%, а именно достиг количества свыше 850 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра по туризму и народным художественным промыслам региона Расула Ибрагимова.

В Дагестане турпоток вырос на 20%
Экономика

По словам министра, согласно результатам 2019 года количество занятых в области туризма на постоянной основе возросло до 10 тыс. человек.

Подробнее на официальном сайте ТАСС

 

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