ЗАМАНА - Дербентское лесничество в 2019 году составило 49 административных протоколов по лесонарушению

Дербентское лесничество в 2019 году составило 49 административных протоколов по лесонарушению

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14 февраля, 2020. Пятница 15:51
Дербентское лесничество в 2019 году составило 49 административных протоколов по лесонарушению

Дербентское лесничество в прошлом году составило 49 административных протоколов по лесонарушению на сумму примерно 3 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Даглесхоза.

Дербентское лесничество в 2019 году составило 49 административных протоколов по лесонарушению
Экономика

Недавно в лесничестве Дербента подвели результаты работы за прошлый год. Благодаря хорошей и совместной работе лесничества и лесопожарного центра Комитета по лесному хозяйству Дагестана за 2019 год получилось уменьшить число лесных пожаров. В прошлом году был зарегистрирован всего 1 лесной пожар, который получилось быстро потушить. Подробнее можно прочитать тут.

 

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