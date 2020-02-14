Дербентское лесничество в прошлом году составило 49 административных протоколов по лесонарушению на сумму примерно 3 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Даглесхоза.

Недавно в лесничестве Дербента подвели результаты работы за прошлый год. Благодаря хорошей и совместной работе лесничества и лесопожарного центра Комитета по лесному хозяйству Дагестана за 2019 год получилось уменьшить число лесных пожаров. В прошлом году был зарегистрирован всего 1 лесной пожар, который получилось быстро потушить. Подробнее можно прочитать тут.