Заводы по производству стекловолокна и полиэтилена появятся в Каспийске до конца 2020 года

Автор Габи

Заводы по производству стекловолокна и по переработке и производству полиэтилена будут построены в Каспийске до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова.