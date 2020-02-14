Министр отметил, что в 2020 году на инвестиционной площадке также начнут строить ещё два других завода — по производству безалкогольных напитков и по переработке мяса.
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Заводы по производству стекловолокна и по переработке и производству полиэтилена будут построены в Каспийске до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова.
Министр отметил, что в 2020 году на инвестиционной площадке также начнут строить ещё два других завода — по производству безалкогольных напитков и по переработке мяса.
Подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС
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