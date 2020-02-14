ЗАМАНА - Заводы по производству стекловолокна и полиэтилена появятся в Каспийске до конца 2020 года

Заводы по производству стекловолокна и полиэтилена появятся в Каспийске до конца 2020 года

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14 февраля, 2020. Пятница 12:01
Заводы по производству стекловолокна и полиэтилена появятся в Каспийске до конца 2020 года

Заводы по производству стекловолокна и по переработке и производству полиэтилена будут построены в Каспийске до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова.

Заводы по производству стекловолокна и полиэтилена появятся в Каспийске до конца 2020 года
Экономика

Министр отметил, что в 2020 году на инвестиционной площадке также начнут строить ещё два других завода — по производству безалкогольных напитков и по переработке мяса.

Подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС

 

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