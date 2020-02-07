ЗАМАНА - В Дагестане обувные производители создали Ассоциацию

В Дагестане обувные производители создали Ассоциацию

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07 февраля, 2020. Пятница 13:10
В Дагестане обувные производители создали Ассоциацию

В Дагестане сформирована общественная организация «Ассоциация производителей обуви Республики Дагестан». Об этом "Замана" сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД

В Дагестане обувные производители создали Ассоциацию
Экономика

Согласно данным источника, организация включает в себя шесть предпринимателей – производителей обуви. Напомним, что в предыдущем, 2019, году выручка членов ассоциации и налоговые отчисления возросли более чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом. Помимо этого, созданы дополнительные рабочие места. Известно, что на начало 2020 года в производстве обуви задействовано уже 104 человека. В сравнении с 2018 годом число трудящихся увеличилось на 37%, когда в компаниях было занято 77 человек. Подробнее читайте здесь

 

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