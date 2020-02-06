В Дагестане решили реализовать шесть инвестпроектов на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни»

Автор Габи

В Дагестане реализуют шесть инвестпроектов на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни». Об этом сообщает РИА «Дагестан». Заседание Комиссии для того, чтобы рассмотреть заявления на заключение соглашений о деятельности на территории городов «Каспийск» и «Дагестанские Огни» прошло сегодня в Правительстве республики.