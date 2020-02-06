ЗАМАНА - В Дагестане решили реализовать шесть инвестпроектов на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни»

В Дагестане решили реализовать шесть инвестпроектов на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни»

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06 февраля, 2020. Четверг 15:45
В Дагестане решили реализовать шесть инвестпроектов на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни»

В Дагестане реализуют шесть инвестпроектов на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни». Об этом сообщает РИА «Дагестан». Заседание Комиссии для того, чтобы рассмотреть заявления на заключение соглашений о деятельности на территории городов «Каспийск» и «Дагестанские Огни» прошло сегодня в Правительстве республики.

В Дагестане решили реализовать шесть инвестпроектов на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни»
Экономика

Открыл и провел заседание первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимурад Гусейнов. В ходе заседания отметили, что при реализации всех шести проектов планируют создать 444 рабочих мест, из них в 2020 году – 140. Объем инвестиций составляет 706,4 млн руб., из них в 2020 г. – 231,4 млн рублей. Подробнее читайте на официальном сайте РИА «Дагестан»

 

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