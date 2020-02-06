ЗАМАНА - Махачкалинские электросети выкупит «Россети Северный Кавказ»

Махачкалинские электросети выкупит «Россети Северный Кавказ»

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06 февраля, 2020. Четверг 00:30
Махачкалинские электросети выкупит «Россети Северный Кавказ»

Компания «Россети Северный Кавказ» планирует выкупить махачкалинские горэлектросети в этом году. Данную информацию предоставляет издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на генерального директора организации Виталия Иванова.

Махачкалинские электросети выкупит «Россети Северный Кавказ»
Экономика

Как сообщил представитель организации, стоимость сделки будет равно не более 1 миллиарду рублей. В республике у энергосбытовой компании будет утрачена лицензия гарантирующего поставщика.

Подробнее на сайте издания "Махачкалинские известия".

 

 

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