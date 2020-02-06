Как сообщил представитель организации, стоимость сделки будет равно не более 1 миллиарду рублей. В республике у энергосбытовой компании будет утрачена лицензия гарантирующего поставщика.
Подробнее на сайте издания "Махачкалинские известия".
Компания «Россети Северный Кавказ» планирует выкупить махачкалинские горэлектросети в этом году. Данную информацию предоставляет издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на генерального директора организации Виталия Иванова.
Как сообщил представитель организации, стоимость сделки будет равно не более 1 миллиарду рублей. В республике у энергосбытовой компании будет утрачена лицензия гарантирующего поставщика.
Подробнее на сайте издания "Махачкалинские известия".
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