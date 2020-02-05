Ингушетия планирует приобрести в Дагестане 20 тысяч племенных овец

Почти 20 тыс. голов дагестанских племенных овец планируют закупить до 2022 года власти Ингушетии. Уже в этом году республика приобретёт около 5 тыс. голов мелкого рогатого скота. Об сообщают "Замане" в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.