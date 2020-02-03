ЗАМАНА - Минсельхоз Дагестана проверил деятельность второго рынка Махачкалы

Минсельхоз Дагестана проверил деятельность второго рынка Махачкалы

Автор
03 февраля, 2020. Понедельник 16:34
Минсельхоз Дагестана проверил деятельность второго рынка Махачкалы

ООО «Махачкалинский универсальный рынок №2» является одним из крупных продовольственных рынков региона. Накануне была проверка относительно того, насколько соблюдаются нормы ветеринарного законодательства. Эту информацию выясняли специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД вместе с сотрудниками ветеринарной службы Дагестана.

Минсельхоз Дагестана проверил деятельность второго рынка Махачкалы
Экономика

Как рассказала ветврач лаборатории Мадина Ахмедова, главная задача заключается в том, чтобы на прилавки не попадала неблагополучная продукция.  По словам заместителя начальника отдела мониторинга республиканской ветслужбы Абдуселима Султанова, каждый день на рынок поступает от 80 до 130 туш баранины. Для начала продукция должна сопровождаться ветеринарно-сопроводительной документацией, следовательно мясная продукция, которая не прошла регистрацию в системе «Меркурий», не будет допущена к реализации.

Подробнее на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

Прочитано 198 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top