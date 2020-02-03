Минсельхоз Дагестана проверил деятельность второго рынка Махачкалы

Как рассказала ветврач лаборатории Мадина Ахмедова, главная задача заключается в том, чтобы на прилавки не попадала неблагополучная продукция. По словам заместителя начальника отдела мониторинга республиканской ветслужбы Абдуселима Султанова, каждый день на рынок поступает от 80 до 130 туш баранины. Для начала продукция должна сопровождаться ветеринарно-сопроводительной документацией, следовательно мясная продукция, которая не прошла регистрацию в системе «Меркурий», не будет допущена к реализации.

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