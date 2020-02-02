ЗАМАНА - В сети распространили ложную информацию о процедуре обсуждения целей расходования федерального гранта

В сети распространили ложную информацию о процедуре обсуждения целей расходования федерального гранта

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02 февраля, 2020. Воскресенье 14:19
В сети распространили ложную информацию о процедуре обсуждения целей расходования федерального гранта

На сайте газеты «Новое дело» есть несколько публикаций о том, как проводится общественное обсуждение целей расходования федерального гранта в размере более 1,2 млрд рублей.

В сети распространили ложную информацию о процедуре обсуждения целей расходования федерального гранта
Экономика

 В статьях имеется ложная информация, автор совершает ошибки и применяет в доводах некорректные сравнения.

Официальное опровержение от Минэкономразвития читайте здесь.

 

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