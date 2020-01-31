В РФ планируют внести новые изменения в кодекс об административных правонарушениях: в 6 раз увеличатся штрафы за превышение скорости более чем на 20-40 км/ч.

Отмечают, что за проезд детей без специального автокресла теперь будут взимать не 3, а 5 тысяч рублей.

В планах повысить штраф за отсутствие или просрочку полиса автострахования: с 800 до 1000 рублей.

Таковы правила, прописанные в проекте нового КоАП, созданного по указу бывшего премьера-министра России Дмитрия Медведева и предложенного Минюстом. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.