ЗАМАНА - С 2021 года в России существенно вырастут штрафы за нарушения автовладельцами ПДД

С 2021 года в России существенно вырастут штрафы за нарушения автовладельцами ПДД

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31 января, 2020. Пятница 15:43
С 2021 года в России существенно вырастут штрафы за нарушения автовладельцами ПДД

В РФ планируют внести новые изменения в кодекс об административных правонарушениях: в 6 раз увеличатся штрафы за превышение скорости более чем на 20-40 км/ч.

С 2021 года в России существенно вырастут штрафы за нарушения автовладельцами ПДД
Экономика

Отмечают, что за проезд детей без специального автокресла теперь будут взимать не 3, а 5 тысяч рублей.

В планах повысить штраф за отсутствие или просрочку полиса автострахования: с 800 до 1000 рублей.

Таковы правила, прописанные в проекте нового КоАП, созданного по указу бывшего премьера-министра России Дмитрия Медведева и предложенного Минюстом. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

 

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