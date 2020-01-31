Более 250 территорий благоустроят в Дагестане

Свыше 250 территорий будут благоустроены в РД в 2020 году согласно программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом «Замане» сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан.

На данные цели выделят свыше миллиарда из федерального и регионального бюджетов. Работы по благоустройству коснутся всех муниципалитетов республики. На данный момент проводятся общественные обсуждения будущих проектов, в результате которых определят территории, которые уже в 2020 году полностью изменятся.