На данные цели выделят свыше миллиарда из федерального и регионального бюджетов. Работы по благоустройству коснутся всех муниципалитетов республики. На данный момент проводятся общественные обсуждения будущих проектов, в результате которых определят территории, которые уже в 2020 году полностью изменятся.
Более 250 территорий благоустроят в Дагестане
- Автор Габи
- 31 января, 2020. Пятница 11:34
Свыше 250 территорий будут благоустроены в РД в 2020 году согласно программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом «Замане» сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан.
Последнее от Габи
- Экспертная сессия ОНФ с лидерами НКО по итогам Послания Федеральному собранию президента РФ В.В. Путина
- Строительство школы-долгостроя возобновили в Дагестанских Огнях
- В Дагестане выделили более 400 млн рублей на ремонт школ
- В Дагестане выделили более 400 млн рублей на ремонт школ
- Новый проект Минкомсвязи РД «СООБЩИ имя героя!»