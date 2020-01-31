ЗАМАНА - Более 250 территорий благоустроят в Дагестане

Более 250 территорий благоустроят в Дагестане

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31 января, 2020. Пятница 11:34
Более 250 территорий благоустроят в Дагестане

Свыше 250 территорий будут благоустроены в РД в 2020 году согласно программе «Формирование  комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».  Об этом «Замане» сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан.

Более 250 территорий благоустроят в Дагестане
Экономика

На данные цели выделят свыше миллиарда из федерального и регионального бюджетов. Работы по благоустройству коснутся всех муниципалитетов республики. На данный момент проводятся общественные обсуждения будущих проектов, в результате которых определят территории, которые уже в 2020 году полностью изменятся.

 

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